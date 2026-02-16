Un hombre fue asesinado esta madrugada frente a la verja de la cancha del residencial Marín Sola en Arecibo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, la alerta se recibió a las 4:21 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, que notificó sobre una situación sospechosa en la avenida Constitución.

Al llegar a la escena, agentes del Precinto 107 de Arecibo encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala en distintas partes del cuerpo. El individuo no ha sido identificado.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo asumió la investigación en conjunto con el fiscal de turno.