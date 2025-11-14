Un asesinato fue reportado esta madrugada, en hechos ocurridos en la carretera PR-2, frente al Bayamón Medical Center -antes Hospital Hermanos Meléndez-, en el municipio de Bayamón, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada alertó a la Uniformada sobre disparos en el área a eso de las 3:08 a.m. Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre dentro de un vehículo.

La identidad de la víctima no ha sido establecida.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, junto al fiscal de turno, asumió la pesquisa.