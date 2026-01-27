Un hombre fue asesinado anoche frente a una megatienda ubicada en la carretera PR-3, en Canóvanas, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, a eso de las 11:25 p.m. una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron un vehículo Toyota Corolla, color gris, con múltiples impactos de bala.

Dentro del carro fue hallado el cuerpo baleado de un hombre, quien al momento no había sido identificado.

La agente Carla Millán, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, junto a la fiscal Judimar Pérez, asumieron la pesquisa.