Un hombre fue asesinado esta madrugada frente a una residencia ubicada en la calle Carrión Maduro, en Santurce, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una agresión grave a eso de las 12:10 a.m. Al llegar a la escena, los agentes encontraron al perjudicado con múltiples heridas de bala en su cuerpo.

Paramédicos lo trasladaron de inmediato a la sala de emergencias de un hospital del área, donde el médico de turno certificó su muerte.

El occiso no ha sido identificado.

El caso quedó a cargo del agente José González, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto a la fiscal Ivette Nieves.