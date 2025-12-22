Un hombre fue asesinado a tiros anoche frente al Club Gallístico de San Juan, ubicado en el barrio Ríos de Guaynabo, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:30 p.m. en el kilómetro 32.2 de la carretera 173, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una persona herida de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala, las cuales le provocaron la muerte.

El occiso fue descrito como de tez negra, cabello negro y ojos marrones, con un peso aproximado de 250 libras y una estatura de seis pies. Vestía pantalón negro, abrigo negro marca Columbia, camisa blanca y zapatillas deportivas negras.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen. En la escena, los investigadores ocuparon varios casquillos de bala de distintos calibres.

La investigación está a cargo de la agente Vivian Acevedo, bajo la supervisión del sargento Héctor Medina, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, en conjunto con la fiscal Gretchen Pérez.