Un hombre murió y otro resultó herido de bala en hechos reportados esta mañana en la intersección de la calle Protestante con la calle Nueva Atenas en Ponce, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente se reportó a eso de las 6:13 a.m., cuando, según el informe preliminar, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre la situación.

Al llegar los agentes y paramédicos al lugar, encontraron a dos hombres con heridas de bala. Uno de ellos falleció en la escena, mientras que el otro fue trasladado a un hospital del área. Su condición se desconoce al momento.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, junto al fiscal de turno, se dirigieron al lugar.