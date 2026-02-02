Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de bala esta madrugada en la avenida Roberto H. Todd, intersección con la avenida Fernández Juncos, en Santurce, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, el incidente se reportó a eso de la 1:16 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, en el área de la Parada 18.

Al llegar los agentes, encontraron a un hombre herido de bala, quien fue transportado a un hospital cercano. Su condición de salud no fue informada de inmediato. Mientras, otro hombre resultó gravemente herido y falleció mientras recibía asistencia médica en una institución hospitalaria.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal de turno, asumieron la pesquisa.