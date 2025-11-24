Un hombre fue asesinado y otros dos resultaron heridos de bala en un incidente violento reportado esta madrugada en los predios del negocio Wood, ubicado en la avenida Hostos en Ponce, informó la Policía.

El caso se reportó a las 2:29 a.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara a las autoridades sobre la situación. Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a tres personas heridas de bala.

Los perjudicados fueron llevados a un hospital del área, donde más tarde se certificó la muerte de uno de ellos.

El fallecido ni los heridos han sido identificados.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce y el fiscal de turno investigan los hechos.