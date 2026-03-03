Un hombre fue asesinado y varias personas resultaron heridas de bala en medio de un tiroteo reportado a eso de la 1:42 de la madrugada de este martes frente a la discoteca District, en la avenida Roberto H. Todd, en Santurce.

Según el informe preliminar de la Policía de Puerto Rico, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar. Cuando los agentes del precinto de Santurce llegaron a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre en el suelo. Al momento, no ha sido identificado.

En medio de la balacera, varias personas también resultaron heridas de bala. Estas fueron transportadas a distintos hospitales del área para recibir asistencia médica. Hasta ahora, se desconocen sus condiciones de salud.

El agente Michael Figueroa, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.