Un joven de 24 años fue ultimado anoche en los predios del negocio La Palmita Sport Bar en Lajas que ubica en en la carretera PR-101, kilómetro 5.6, informó la Policía.

Mientras relacionado a estos hechos, un hombre de 75 años resultó herido de bala en medio de la balacera.

La Policía identificó al occiso como Daniel Morales González, quien no tenía expediente criminal. Este recibió múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Paramédicos se personaron a la escena certificaron su muerte, detalla el informe policiaco.

Entretanto, el otro perjudicado presentaba tres heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Este fue transportado en condición crítica a un hospital cercano, donde quedó recluido.

Se informó que en la escena se levantaron ocho casquillos de bala.

El agente Julio Rosario, de la División de Homicidios de Mayagüez, se hizo a cargo de la investigación, junto a la fiscal Meileen Ramos.

Con este asesinato, la cifra de muertes aumentó a 380. Esto representa 26 homicidios menos que los 406 reportados para esta fecha en el 2024.