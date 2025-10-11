Un hombre y una mujer murieron en medio de una balacera que se registró frente a la discoteca La Escalera, localizada en la avenida José de Diego, en Puerto Nuevo, San Juan, informó la oficial de prensa de la Policía, Iliana Echevarría.

Otro hombre resultó herida de bala en este incidente. De inmediato, no se informó la condición del herido, que fue transportado a un hospital de la zona.

Los hechos ocurrieron a eso de las 12:06 a.m. y elevaron las estadísticas de los asesinatos en lo que va del año a 348.

Se informó que fue una llamada al cuartel policiaco la que alertó sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron los cuerpos del hombre y la mujer.

Hasta el momento, los occisos no han sido identificados.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y el fiscal de turno investigan.