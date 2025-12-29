Mayra Nevárez Torres será resentenciada hoy, lunes, tras la apelación presentada por el Departamento de Justicia contra la decisión de la jueza Wanda Cruz Ayala, quien la había condenado a 15 años de prisión domiciliaria por la muerte de Justin Santos Delanda, hermano del reguetonero Arcángel.

Los hechos de este caso se remontan al 21 de noviembre de 2021, cuando Nevárez Torres conducía en contra del tránsito y bajo los efectos del alcohol por el puente Teodoro Moscoso, invadió el carril e impactó el vehículo Can-Am en el que viajaba Santos Delanda junto a Keven Monserrate Gandía.

PUBLICIDAD

Santos Delanda falleció en el lugar y Monserrate Gandía resultó gravemente herido.

Imagen del accidente en el que perdió la vida Justin Santos. ( Suministrada )

Tras los hechos, a la imputada se le hizo una prueba de alcohol en sangre que arrojó .29%. El límite permitido por la Ley 22 para manejar un vehículo de motor es de 0.08%.

Esa prueba fue ampliamente cuestionada durante todo el proceso judicial, que terminó con una determinación de culpabilidad por cargos por violación a los artículos 5.07 y dos del 7.06 de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, por ocasionarle la muerte a Santos Delanda y grave daño corporal a Monserrate Gandía al conducir de manera negligente, temeraria y en estado de embriaguez.

La sentencia de la mujer, no obstante, fue de 15 años de restricción domiciliaria con monitoreo electrónico, el pago de varias multas, la suspensión de la licencia de conducir por término de cinco años y 200 horas de servicio comunitario.

El Departamento de Justicia apeló en enero la sentencia emitida por la jueza Wanda Cruz Ayala al considerar que Nevárez Torres debía cumplir cárcel. En abril, el Tribunal de Apelaciones confirmó que aplicaba una pena de prisión en el caso.

“Las actuaciones criminales de la recurrida provocaron la pérdida de una vida y gravísimas lesiones a otra persona; su conducta causó una terrible tragedia”, leía la resolución del Apelativo.

“Los jueces estamos llamados a no permitir que se invisibilicen a las víctimas, pues, a fin de cuentas, son los padres de la persona a quien se le privó la vida quienes continuarán padeciendo cada día el sufrimiento inimaginable que supone la pérdida trágica de un hijo, sentimiento que persistirá aún finalizado el proceso criminal, y aunque al poco tiempo deje de resultar interesante el asunto para la prensa y el País”, agregó.

La defensa de Nevárez Torres acudió, sin éxito, en dos ocasiones al Tribunal Supremo en un intento por revertir la decisión del foro Apelativo.

Finalmente, hoy, alrededor de las 9:00 de la mañana, se conocerá la duración de la pena de prisión que deberá cumplir Nevárez Torres.