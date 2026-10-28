Carlos J. Báez Merced, de 49 años y residente en Aguas Buenas, enfrenta cargos por delitos de apropiación ilegal agravada, fraude y maltrato a persona de edad avanzada, entre otros delitos, por hechos ocurridos en la carretera PR-797 del sector Pajilla en el barrio Jagüeyes, del mencionado municipio.

Surge de la investigación, que el 19 de febrero del 2025, el imputado recibió de parte de un ciudadano de 86 años un vehículo marca Jeep Truck, color rojo y del año 1970, con un cheque personal por la cantidad de $12,000 para su restauración.

El querellante alegó que no cumplió con las labores para las cuales fue contratado y se recuperó el vehículo desmantelado.

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El fiscal Fernando Machado, le formuló cargos por apropiación ilegal de un vehículo, maltrato a personas de edad avanzada, apropiación ilegal agravada, daños agravados, fraude e incumplimiento con certificados y pago de patente municipal y por practicar la mecánica automotriz sin licencia.

Carlos J. Báez Merced, enfrenta cargos por no restaurar un vehículo de un adulto mayor y desmantelarlo, además de ejercer la profesión sin licencia. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Karina Díaz Pérez, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $25,000 la cual prestó, siendo fichado y dejado en libertad provisional con supervisión electrónica.

La vista preliminar fue señalada para el 5 de noviembre.

La agente Katherine Goglas, bajo la supervisión del sargento Roberto Rodríguez, adscritos a la División de Vehículos Hurtados del área de Caguas, investigaron la querella.