Una mujer de 80 años fue agredida a eso de la medianoche de hoy, jueves, por una persona indigente en la avenida Juan Ponce de León, en Santurce.

Según informó la querellante, mientras caminaba por la avenida se le acercó un hombre pidiéndole dinero, cuando le entrega $5, le exigió más.

Como no le dio más dinero, este intentó agarrarla por el pelo y los brazos, pero ella pudo salir corriendo y ponerse a salvo.

Al lugar llegaron paramédicos, quienes le brindaron los primeros auxilios a la víctima.

El agente Jorge González, adscrito al Precinto de San Juan y Santurce, investigó la querella.