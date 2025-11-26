Un menor de 16 años murió tras ser baleado durante un asalto domiciliario ocurrido a eso de las 10:11 p.m. del martes en una residencia del barrio Mora, en Isabela, informó la Policía.

Según el querellante, dos individuos irrumpieron en su hogar anunciando el asalto. Uno de ellos, armado, lo agredió en la cabeza, provocándole una herida abierta.

Acto seguido, el asaltante realizó un disparo que terminó hiriendo a su acompañante, quien resultó ser un menor de 16 años.

El adolescente, cuyo nombre no ha sido divulgado, fue transportado a la sala de emergencias de un hospital del área, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

Agentes de la División de Homicidios de Aguadilla y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.