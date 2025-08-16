Un menor de 15 años perdió la vida tras ahogarse en una piscina en el pueblo de Las Marías, confirmo la Policía.

Los hechos ocurrieron poco después de las 2:15 de la tarde en un complejo de piscinas del mencionado municipio, según informó la agente Emily Martínez, de la Oficina de Prensa de la Policía en la comandancia de Mayagüez.

Martínez indicó que al momento del incidente, en el lugar se celebraba una actividad y había personal de seguridad y salvavidas, además de una gran cantidad de público. Se cree que el menor sufrió un percance de salud mientras se encontraba en el agua pero hasta el momento esa información no ha sido confirmada.

El adolescente fue transportado de inmediato a una instalación médica, donde se confirmó el deceso.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez investigan los hechos.