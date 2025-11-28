Un accidente de carácter grave dejó a un menor de 17 años herido durante la noche del jueves en Camuy, cuando la motora que conducía impactó de frente un vehículo en la carretera 119, kilómetro 11.1.

Según la Policía, la emergencia fue reportada a las 11:46 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

De acuerdo con la investigación preliminar, el adolescente, residente de Aguada, manejaba una motora Taizhou Qianxin FY250 del 2023 cuando perdió el control y terminó chocando contra un Lexus IS 350 del 2006, conducido por Deyan S. Jiménez Montijo, de 28 años y residente de Camuy.

El menor sufrió heridas de gravedad y fue atendido por paramédicos, quienes lo trasladaron al hospital Metro Pavía, en Arecibo, donde permanece en condición de cuidado.

A Jiménez Montijo se le realizó la prueba de aliento, la cual arrojó 0% de alcohol.

El agente Carlos Guzmán Genova y el sargento Ramón Luyando Del Río, adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, se hicieron cargo de la investigación junto al fiscal Ramón Ayende.