Lisandra Rosario, madre de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario —apuñalada mortalmente la madrugada del lunes—, se expresó por primera vez tras la tragedia. A través de un emotivo mensaje en redes sociales, prometió buscar justicia por su hija, quien habría cumplido 17 años el martes.

A través de su cuenta de Facebook, y a pocas horas de que comience el velatorio de su hija, Rosario compartió un mensaje desgarrador que refleja el profundo dolor que vive tras la pérdida.

“Solo le pido a Dios que me dé fuerzas para soportar todo esto. Mi corazón está destruido, me lo arrancaron cuando me arrebataron a la luz de mis ojos. No estoy preparada para verte en una caja, no, no, no y no”, escribió.

En su publicación, la madre también juró buscar justicia por la muerte de su hija: “Tu mamita te ama, mi Lela... Te lo juro por mi vida que voy a hacer justicia”.

El pasado domingo se llevó a cabo, en el pueblo de Aibonito, una actividad denominada Gran Cierre De Verano Municipal y, unas horas después de culminar el espectáculo artístico que marcaba el cierre de la celebración, un grupo de adolescentes y jóvenes adultos se congregó en el desvío para terminar la velada.

En el lugar, surgió una discusión, una pelea. Esa madrugada, la hermana de la víctima fue atacada a golpes y “Lela”, como le apodaban, se interpuso para defenderla siendo atacada con una cuchilla o arma filosa. La menor recibió ocho puñaladas en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte, según lo certificaron en el hospital.

Su progenitora estaba presente al momento de los hechos y según la investigación, entre varias personas le restringieron el movimiento para evitar que la defendiera. Más tarde, la mujer reportó el hurto de su automóvil Hyundai Accent, color rojo y del año 2019, el cual dejó estacionado cerca del desvío.

El carro fue recuperado horas después en un risco en el barrio Caonillas de ese municipio. El mismo será sometido a un análisis pericial.

Las autoridades indicaron que han identificado a seis sospechosas del crimen, entre ellas cuatro menores de edad y dos adultas. Sin embargo, al momento, no se han efectuado arrestos.