Un motociclista perdió la vida tras ser impactado por un vehículo que luego huyó de la escena sin socorrerlo durante la noche de ayer, miércoles, en la carretera PR-181 frente al centro comercial en San Lorenzo.

Según la información preliminar suministrada por la Policía de Puerto Rico, a eso de las 11:00 p.m. Luis E. Contreras Roldán, de 38 años y residente en Las Piedras, transitaba en una motora marca Kymco, color azul, año 2017 y al llegar al kilómetro 32.9, mientras hacía un viraje a la izquierda para entrar al centro comercial fue impactado por un vehículo cuya descripción se desconoce.

Acto seguido, el conductor o conductora abandonó el lugar del accidente sin brindar información y ayuda al motociclista.

Como resultado del impacto, Contreras Roldán resultó con heridas de gravedad. Este fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado en ambulancia al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde posteriormente falleció.

La agente María Díaz, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas y la fiscal Yamir Samalot, se hicieron cargo de la pesquisa.

Hasta la medianoche se habían reportado 238 muertes por accidentes de tránsito, una diferencia de 20 menos, que los ocurridos para esta fecha en el 2024.