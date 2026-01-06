El conductor de una motora perdió la vida en medio de un accidente reportado poco después de las tres de la tarde en el pueblo de Isabela.

De la información preliminar se desprende que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a las autoridades sobre un accidente de tránsito en la carretera número dos, a la altura de la calle México, en el barrio Guerrero de Isabela. Al llegar al lugar, los agentes adscritos al distrito de Isabela localizaron el cadáver del motociclista involucrado en la colisión.

Se indicó que la víctima, que no fue identificada de momento por la Policía, presentaba múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo. No se ofrecieron detalles de las circunstancias en las que se dio el accidente y si hay otros heridos, o más vehículos involucrados.

Personal de la división de Patrullas de Carreteras de Aguadilla investigan los hechos.