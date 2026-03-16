Un motociclista de 22 años resultó gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo en la carretera PR-303, en el municipio de Lajas, informó la Policía.

Según la investigación preliminar, los hechos se reportaron a eso de las 5:00 p.m. en el kilómetro 2.4 de la mencionada vía.

De acuerdo con las autoridades, el joven Elmer G. Ruiz Cruz conducía una motora KTM Duke color anaranjado, acompañado de una menor de edad, cuando fueron impactados por una guagua Ford Explorer roja, del año 2002.

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La pesquisa apunta a que el conductor de la guagua, Antonio Claudio Rodríguez, de 36 años, presuntamente invadió el carril por el que transitaba la motora, provocando el choque.

Tras el impacto, el motociclista perdió el control del vehículo, lo que provocó que tanto él como la menor salieran expulsados y cayeran al pavimento, sufriendo múltiples traumas.

Paramédicos de Emergencias Médicas llegaron a la escena y transportaron al conductor de la motora a un hospital del área. Posteriormente, fue referido al Centro Médico de Río Piedras, donde quedó recluido en condición de cuidado.

La menor que lo acompañaba se encuentra en condición estable, según la información preliminar.

El conductor de la Ford Explorer resultó ileso y fue arrestado en el lugar. Las autoridades le realizaron la prueba de aliento mediante Intoxilyzer, que arrojó 0.163% de alcohol en su organismo. Por ley está prohibido que las personas mayores de 21 años conduzcan con una concentración de alcohol de 0.08% o más.

El fiscal Iván Blondet, de la Fiscalía de Mayagüez, acudió a la escena e instruyó la ocupación de los vehículos para fines de investigación. El caso es investigado por el agente Berrocales, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del área de Mayagüez.