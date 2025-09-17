Un motociclista de 30 años resultó con heridas de gravedad esta mañana tras verse involucrado en un accidente de tránsito con un auto en la carretera 137, frente al cementerio militar en Morovis.

Según el informe preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron a eso de las 8:38 a.m., cuando Héctor L. Rivera Rosario, de 82 años y residente de Vega Baja, conducía un Toyota Venza blanco. Al intentar virar hacia la izquierda, invadió el carril contrario e impactó una motora Supermatch MP150 gris que manejaba Bryan Rivera Figueroa, vecino de Morovis.

Tras el impacto, el motociclista cayó al pavimento y sufrió lesiones de carácter grave. Fue transportado a Centro Médico, donde su condición fue descrita como de cuidado.

La agente Nilsa Meléndez Otero, de la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, tiene a cargo la investigación junto a la fiscal Carmen Santiago, quien ordenó ocupar ambos vehículos para fines de inspección.