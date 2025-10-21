Policías municipales de San Juan investigan un asalto reportado esta madrugada en la intersección de la avenida Magdalena con la calle Santiago Iglesias, en Condado.

Según la información preliminar, la víctima alegó que mientras caminaba por el lugar fue interceptado por dos hombres que cubrian sus rostros con máscaras negras y viajaban en una motora.

Uno de ellos portaba un arma de fuego, con la cual lo amenazaron e intimidaron para despojarlo de su cartera negra, que contenía dinero en efectivo, un teléfono celular marca Samsung y documentos personales.

Los asaltantes huyeron del lugar sin causarle daño físico al perjudicado.

El caso es investigado por División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para continuar con la pesquisa.