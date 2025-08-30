Motocilista muere tras impactar guagua ‘pick up’
Tenía 30 años.
PUBLICIDAD
Un motociclista murió en la tarde de ayer, viernes, tras chocar contra una guagua ‘pick up’ que transitaba por el carril contrario, informó la Policía.
El accidente ocurrió a eso de las 6:30 p.m. frente a la gasolinera Total, ubicada en la carretera PR-863, en el barrio Pájaros de Toa Baja.
El informe policico indica que, “mientras Johnuel Henoch Crespo Morales, de 30 años, conducía una motora marca Fengyuan, modelo Tank -200, color negra, del año 2024, por esta vía de rodaje, en aparente exceso de velocidad y entre carriles, impactó la parte lateral frontal izquierda de una guagua pick up Ford F-150, color verde, del año 2006, conducida por Ely G. Ortiz Ransamy, de 50 años, quien transitaba por el carril contrario".
La Policía dijo que el motociclista salió expulsado y recibió heridas de gravedad, por lo que fue transportado a una institución hospitalaria de Bayamón. Allí, se certificó su muerte.
El agente Juan Rivera Ramos, adscritos a Patrullas de Carreteras de Bayamón, se hizo cargo de la investigación, junto al fiscal Orlandy Cabrera Valentín.