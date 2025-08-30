Un motociclista murió en la tarde de ayer, viernes, tras chocar contra una guagua ‘pick up’ que transitaba por el carril contrario, informó la Policía.

El accidente ocurrió a eso de las 6:30 p.m. frente a la gasolinera Total, ubicada en la carretera PR-863, en el barrio Pájaros de Toa Baja.

El informe policico indica que, “mientras Johnuel Henoch Crespo Morales, de 30 años, conducía una motora marca Fengyuan, modelo Tank -200, color negra, del año 2024, por esta vía de rodaje, en aparente exceso de velocidad y entre carriles, impactó la parte lateral frontal izquierda de una guagua pick up Ford F-150, color verde, del año 2006, conducida por Ely G. Ortiz Ransamy, de 50 años, quien transitaba por el carril contrario".

La Policía dijo que el motociclista salió expulsado y recibió heridas de gravedad, por lo que fue transportado a una institución hospitalaria de Bayamón. Allí, se certificó su muerte.

El agente Juan Rivera Ramos, adscritos a Patrullas de Carreteras de Bayamón, se hizo cargo de la investigación, junto al fiscal Orlandy Cabrera Valentín.