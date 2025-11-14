Un adulto mayor murió tras ser atropellado esta mañana en el kilómetro 7.8 de la carretera PR-130, del barrio Buena en Hatillo, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según información preliminar, el accidente se reportó a las 6:39 a.m. de hoy, viernes, mientras Pablo Romero González de 76 años cruzaba la carretera y fue atropellado por la conductora de un automóvil Kia Soul, color verde y del año 2013.

La conductora, identificada como Alondra N. Torres Raíces, de 20 años, se detuvo en la escena. Su automóvil fue ocupado para fines periciales.

Romero González, fue transportado al hospital Metro Pavía en Arecibo en condición grave y a eso de las 10:00 de la mañana falleció.

A la conductora se le realizó la prueba de aliento para detectar alcohol en su organismo arrojando resultados negativos.

El agente Ramiro Santiago Berrocal adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, se hizo a cargo de la investigación en unión a la fiscal Carmen Santiago.