Un turista falleció tras ser arrastrado por las fuertes corrientes marinas al mediodía de hoy, lunes, en la playa de Luquillo, en el barrio Fortuna, detrás de los kioskos.

Según datos preliminares, a las 12:37 p.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se notificaba sobre dos hombres arrastrados por el fuerte oleaje.

Ambas personas fueron rescatadas y le brindaron los primeros auxilios. Uno de ellos, de 45 años y residente del estado de Mississippi, murió en el hospital Caribbean Medical Center, en Fajardo.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales junto al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.