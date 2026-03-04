Un peatón murió atropellado en horas de la mañana de hoy, miércoles, en el kilómetro 4 de la carretera PR-453, del barrio Piletas, en Lares.

Según la información preliminar suministrada por la oficina de prensa de la Policía, el accidente se reportó a las 8:59 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

La investigación preliminar reveló que el conductor de un vehículo impactó a un peatón que se encontraba en la vía de rodaje, en circunstancias que se investigan.

El peatón sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar, según lo certificaron paramédicos.