Un peatón murió atropellado esta mañana frente al negocio Félix Frappe, en la carretera PR-149 en Juana Díaz, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La llamada de alerta sobre el accidente de carácter fatal, se recibió a las 8:46 a.m. de hoy, lunes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

De inmediato no se informó si el conductor permaneció en la escena para someterse a la investigación de rigor.

El occiso no ha sido identificado.

Se exhortó a los conductores que tomen vías alternas mientras concluye la investigación de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce y el fiscal de turno.