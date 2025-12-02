Un comerciante que resultó herido de bala en medio de un robo domiciliario ocurrido la mañana de este martes en su hogar localizado en la calle Recreo de la urbanización El Retiro, en Caguas, murió en una sala de emergencias, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, las autoridades fueron alertadas a las 7:41 a.m. de hoy, martes, sobre los sucesos a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Inicialmente, la Policía informó que se trataba de un adulto mayor, pero luego rectificó los datos. Sin embargo, la víctima no ha sido identificada.

El ciudadano presuntamente se resistió al asalto y le dispararon en la cabeza y en un hombro. Este fue transportado a una sala de emergencia en condición de cuidado.

Los sospechosos se escondieron en un monte aledaño sin ser arrestados.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas junto al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.