Un conductor de 78 años murió esta madrugada tras chocar su vehículo contra una valla de seguridad en la autopista PR-53, en jurisdicción de Ceiba, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente se reportó a eso de las 4:30 a.m. en el kilómetro 3.1 de la vía, en dirección hacia Fajardo.

Según el informe preliminar, personal de Metropistas alertó a las autoridades sobre la situación y, al llegar los agentes, encontraron un Toyota Yaris gris del 2013 con daños tras impactar la barrera. El conductor fue declarado muerto en el lugar.

Se presume que el septuagenario, quien era paciente renal, se dirigía a una cita de diálisis cuando sufrió un percance de salud que le hizo perder el control del vehículo, según informó Elvin Zeno, jefe de Tránsito de la Policía.

La Uniformada indicó que los carriles en dirección de Ceiba hacia Fajardo permanecen abiertos ya que el carro está en el paseo, aunque podrían cerrarse más adelante para los trabajos de medición de la escena.

El agente Xavier Velázquez Montañez, adscrito a la División de Autopista de Ceiba, junto al fiscal de turno, asumieron la investigación.