Un conductor falleció esta mañana en un accidente de tránsito en Cayey, informó la Policía.

Según se detalló, una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 alertó sobre el accidente vehicular en el kilómetro 0.1 de la carretera PR-752 del barrio Farallón, en Cayey.

El conductor, que no ha sido identificado, transitaba un vehículo Kia Sephia del 1999, cuando -por causas desconocidas- se volcó y perdió la vida.

La División de Autopista y Patrullas de Carreteras de Caguas investiga la escena junto al fiscal de turno.