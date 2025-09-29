Un conductor murió esta madrugada tras impactar su guagua contra una valla de seguridad en la carretera PR-3, en jurisdicción de Fajardo, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente ocurrió a eso de la 1:15 a.m., cuando el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió la alerta. Al llegar al lugar, los agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo encontraron una guagua Ford Explorer del 1999, color anaranjado, con daños severos tras el choque.

El conductor, cuya identidad aún no ha sido revelada, sufrió traumas en varias partes del cuerpo y fue transportado en ambulancia a Centro Médico del Noreste, donde falleció.

El agente Jonathan Carreras Rosa, junto a la fiscal Karen Calo, se encargaron de la investigación correspondiente. La carretera PR-3 fue cerrada temporalmente en ambos carriles, pero ya se encuentra reabierta en dirección de Fajardo a Luquillo.