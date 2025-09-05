Una conductora murió esta mañana en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera PR-3, frente a la Ferretería True Value en Guayama, informó la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un choque a las 6:23 a.m. entre un carro Toyota Corolla gris oscuro y una guagua Mitsubishi Nativa verde en la zona mencionada.

El impacto provocó que la conductora del Toyota falleciera en el lugar.

Agentes de Patrullas y Carretera de Guayama se encuentran en el lugar investigando las circunstancias del accidente. Los carriles fueron cerrados temporalmente mientras se realiza la investigación.