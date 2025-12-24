Un hombre de 64 años murió anoche tras ser impactado por un vehículo en Aguadilla, informó la Policía.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron a las 9:25 p.m. en la carretera PR-2, a la altura del kilómetro 123.6.

Monserrate López García, residente de Aguadilla, cruzaba la vía sin tomar las debidas precauciones cuando fue impactado por un Kia Forte negro, del año 2019, conducido por Chadiel E. Roldán Velardo, de 23 años.

El tramo donde ocurrió el accidente carecía de alumbrado, y la parte frontal del vehículo provocó la muerte inmediata del peatón. Roldán Velardo alegó que no se percató de la presencia de López García.

La prueba de aliento al conductor arrojó 0% de alcohol, según las autoridades. La Policía mencionó que Roldán Velardo transitaba con el marbete expirado desde octubre pasado.

El agente Elías Acevedo González, supervisado por el sargento José Cordero Quiñones, de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, junto al fiscal Abdel Morales, trabajaron la escena, ordenando la toma de fotos y la ocupación del vehículo para fines periciales. El auto fue trasladado a las instalaciones de la División de Tránsito.