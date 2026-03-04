Un hombre fue baleado esta mañana cerca de la cancha del residencial Las Margaritas, en Barrio Obrero, Santurce, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según informes preliminares, cuando los paramédicos llegaron al lugar para trasladarlo a una ambulancia presuntamente lo remataron.

No se reportaron heridos.

La División de Homicidios del CIC de San Juan, se dispone a corroborar las versiones iniciales junto al fiscal de turno.