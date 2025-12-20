La Policía informó este sábado que el hombre que recibió ocho heridas de bala en un incidente registrado en el residencial Ernesto Ramos Antonini (Pámpanos), del municipio de Ponce, falleció en el Centro Médico de Río Piedras.

Debido al deceso, el crimen se reclasificó de una agresión grave a un asesinato.

El incidente en el que Wilfredo Ventura Colón, de 42 años y residente de Ponce, resultó herido ocurrió a eso de las 2:25 a.m. del viernes, frente al edificio 28, del mencionado residencial público.

Se informó que una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes y paramédicos a la escena, encontraron al hombre herido.

“El perjudicado fue transportado por paramédicos de Emergencias Médicas Municipal al Hospital Damas, en Ponce, atendido por el médico de turno, quien diagnosticó heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y condición delicada. (Fue) referido a Centro Médico de Rio Piedras, donde posteriormente falleció”, indicó la Uniformada.

El agente Francisco Meléndez, adscrito a la División de Homicidios de Ponce, y la fiscal Sharleen Rosa se encuentran a cargo de la investigación.