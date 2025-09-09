Luis Denizard Ortiz, el hombre de 64 años que sufrió quemaduras por un incendio intencional en su residencia ubicada en el barrio Guaraguao, en Bayamón, la mañana del domingo, 7 de septiembre, falleció en horas de la noche del lunes, confirmó la Policía de Puerto Rico esta mañana.

El caso se clasificó como muerte violenta tras el fallecimiento de Denizard Ortiz.

Denizard Ortiz fue localizado en la casa el domingo con quemaduras en gran parte de su cuerpo luego que agentes respondieran a una llamada del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre un fuego en la vivienda.

En medio de la investigación, se alegó que alguien entró a la residencia, lo agredió y lo ató de manos y pies, y posteriormente provocó el incendio.

Denizard Ortiz estaba hospitalizado en la Unidad de Quemados de Centro Médico, en Río Piedras.

Hasta el momento, no se ha reportado arresto alguno en relación con los hechos.

La noche del domingo, agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón allanaron una residencia aledaña a la casa de Denizard Ortiz en busca de evidencia.

La investigación está a cargo del agente Carmelo Santiago, bajo la supervisión del sargento Steven Cuevas.