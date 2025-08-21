Un hombre murió anoche tras ser atropellado por su propio vehículo cerca de una pizzería ubicada en la calle Aguamarina del barrio Jobos en Isabela, informó la Policía de Puerto Rico.

La víctima se disponía a abrir el portón de su residencia cuando presuntamente su auto, una guagua Hyundai Santa Cruz de color negro, comenzó a moverse en reversa y lo arrolló, causándole la muerte en el acto.

Según la Policía, el incidente ocurrió a eso de las 11:20 de la noche del miércoles y fue reportado a la Uniformada a la 1:21 de la madrugada de hoy.

El caso fue atendido por el agente Millet, quien lo refirió al personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla.