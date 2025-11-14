Un joven de 25 años murió anoche tras un choque fatal con motora ocurrido en la carretera PR-116, a la altura del kilómetro 14.9, frente al garaje Eco Max en Lajas.

Según la información preliminar de la Policía, la llamada de alerta fue recibida a las 9:28 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez indicaron que la víctima fue identificada como John Anthony López Nazario, residente en Cabo Rojo.

El fiscal Esteban Miranda, de la Fiscalía de Mayagüez, ordenó tomar fotos y medidas en la escena como parte del proceso investigativo.