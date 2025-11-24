Un hombre de 42 años murió el domingo tras un accidente de tránsito que involucró una motora y dos vehículos en la carretera 153, en Coamo, informó la Policía.

Según la investigación preliminar, el motociclista identificado como Juan Carlos Santiago Ramos, quien conducía una Honda VTX color anaranjada del 2003, transitaba por la vía a una velocidad que no le permitió mantener el control de la motora. Al perder el dominio, invadió el carril contrario e impactó de frente el lado izquierdo de un Jeep Wrangler gris del 2017.

Santiago Ramos salió expulsado, rodó por la carretera e impactó un Honda Accord DX color vino del 2013 que también transitaba por el área. El motociclista, quien no tenía el endoso requerido para conducir motora, murió en el acto debido a las heridas graves que sufrió.

PUBLICIDAD

El conductor del Jeep Wrangler, identificado como José Óscar Figueroa Berríos, de 52 años, se negó inicialmente a la prueba de aliento, por lo que se solicitó una orden judicial. El juez Ángel Rodríguez autorizó la extracción de sangre y Figueroa Berríos fue llevado al Hospital Menonita de Coamo, donde personal médico le realizó la prueba.

De otro lado, la conductora del Honda Accord, Elyse Marie González Escalera, de 38 años, arrojó 0% de alcohol en la prueba de aliento administrada en la escena.

La fiscal Tania Delgado, de la Fiscalía de Aibonito, ordenó ocupar los vehículos involucrados, tomar medidas y fotografías, además del levantamiento del cadáver. El sargento José Alameda Negrón, adscrito a Autopista Salinas, realizó las mediciones, mientras la agente Glenda Vázquez Vázquez estuvo a cargo de la documentación fotográfica.