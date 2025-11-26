Un accidente de carácter fatal ocurrió durante la tarde del martes en Caguas, cuando un carro Mitsubishi Mirage perdió el control y chocó de frente contra una guagua Toyota CHR en la carretera PR-765, informó la Policía.

El conductor del Mirage, identificado como Eric W. Flores Vázquez de 38 años, y su acompañante Teodoro Del Valle Vega de 59, transitaban por el kilómetro 3.1 del barrio Borínquen. Según la investigación preliminar, Flores Vázquez manejaba a una velocidad que no le permitió mantener el control del volante, lo que provocó que invadiera el carril contrario y chocara de frente a la Toyota CHR, conducido por Pedro Flores de 71 años, acompañado por dos adultos de 72 y 71 años.

Del Valle Vega falleció en el lugar a causa de los traumas sufridos, mientras Flores Vázquez fue transportado al Centro Médico de Río Piedras.

Los ocupantes del Toyota fueron llevados al hospital Menonita de Caguas y se encuentran estables.

Se le realizó a Flores Vázquez una prueba de alcohol mediante análisis de sangre, cuyos resultados aún se esperan.

La División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Caguas, junto a la fiscal Wanda Y. Samalot, se encuentran a cargo de la investigación del accidente.