Un peatón murió atropellado anoche en el barrio Cañabonsito en Caguas, informó la Policía.

Según se informó, la conductora de un auto Hyundai accent color gris del 2022, de 42 años y residente de Caguas, al llegar al sector Brisas del Monte en el kilómetro 25.0 de la mencionada vía y en circunstancias que están bajo investigación impactó a un peatón que al momento no ha sido identificado y que vestía un pantalón corto negro y una camisa roja falleciendo en el lugar.

Los agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras del área de Caguas en unión a la fiscal Maribel Mojica activaron el protocolo en estos casos en los que incluye realizarle prueba de alcohol a la conductora quien se mantuvo en el lugar de los hechos.