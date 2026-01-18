Muere peatón arrollado en Caguas anoche
La conductora se mantuvo en el lugar de los hechos.
Un peatón murió atropellado anoche en el barrio Cañabonsito en Caguas, informó la Policía.
Según se informó, la conductora de un auto Hyundai accent color gris del 2022, de 42 años y residente de Caguas, al llegar al sector Brisas del Monte en el kilómetro 25.0 de la mencionada vía y en circunstancias que están bajo investigación impactó a un peatón que al momento no ha sido identificado y que vestía un pantalón corto negro y una camisa roja falleciendo en el lugar.
Los agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras del área de Caguas en unión a la fiscal Maribel Mojica activaron el protocolo en estos casos en los que incluye realizarle prueba de alcohol a la conductora quien se mantuvo en el lugar de los hechos.