Un peatón falleció en la tarde de ayer, viernes, frente a una gasolinera en Toa Baja, luego de que fuera atropellado por un vehículo, informó la Policía.

En el accidente, otro hombre resultó herido.

Los hechos ocurrieron a eso de las 2:18 p.m., en la carretera PR-867, frente al garage American, del barrio Ingenio.

El informe preliminar de la Policía no da cuenta sobre cómo ocurrieron los hechos. Sólo precisa que una llamada realizada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades del accidente con peatón.

“Al llegar la unidad, encontraron un masculino sin signos de vida y otro masculino herido”, precisó la Policía.

La División de Tránsito de Bayamón continúa con la investigación.