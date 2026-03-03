La Policía investiga un asesinato registrado en horas de la tard de hoy en el barrio Quebrada Cruz en Toa Alta.

Los hechos ocurrieron a las 5:18 de la tarde en la carretera 159 del mencionado sector. De acuerdo al informe de la Policía, un hombre que hasta el momento no ha sido identificado recibió varios impactos de bala, en circunstancias que aún se investigan.

Tras el incidente, la víctima fue trasladado a un hospital cercano, donde se certificó la muerte. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón se hicieron cargo de la pesquisa.