Una mujer que se encontraba en silla de ruedas murió ayer, viernes, tras haber sido atropellada por un conductor en la carretera PR-165, kilómetro 1.1, en Toa Alta, informó la Policía.

Según el informe policiaco, “mientras que la peatona en silla de rueda, identificada como Iris J. Romeu Vázquez, de 69 años y residente en Toa Alta, se disponía a cruzar de un extremo a otro por la mencionada vía de rodaje, dando a lugar que el conductor, un hombre identificado como Luis A. Nieves Vázquez, de 56 años, (que) conducía un vehículo Toyota, modelo Sienna, color blanco, del año 2005, impactara a la peatona”.

Los hechos ocurrieron a las 11:15 a.m. Pero, la mujer murió “horas más tarde” en una institución hospitalaria, que no se precisó.

“Al conductor se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.00% de alcohol en su organismo”, indicó la Policía.

El agente Luis E. Hernández Vázquez, supervisado por el sargento Luis Serrano Concepción, adscritos a Patrullas Carreteras Bayamón, en unión a la fiscal Arleen González, se hicieron cargo de la investigación.