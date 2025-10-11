Mujer en silla de ruedas muere arrollada en Toa Alta
Tenía 69 años.
PUBLICIDAD
Una mujer que se encontraba en silla de ruedas murió ayer, viernes, tras haber sido atropellada por un conductor en la carretera PR-165, kilómetro 1.1, en Toa Alta, informó la Policía.
Según el informe policiaco, “mientras que la peatona en silla de rueda, identificada como Iris J. Romeu Vázquez, de 69 años y residente en Toa Alta, se disponía a cruzar de un extremo a otro por la mencionada vía de rodaje, dando a lugar que el conductor, un hombre identificado como Luis A. Nieves Vázquez, de 56 años, (que) conducía un vehículo Toyota, modelo Sienna, color blanco, del año 2005, impactara a la peatona”.
Los hechos ocurrieron a las 11:15 a.m. Pero, la mujer murió “horas más tarde” en una institución hospitalaria, que no se precisó.
“Al conductor se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.00% de alcohol en su organismo”, indicó la Policía.
El agente Luis E. Hernández Vázquez, supervisado por el sargento Luis Serrano Concepción, adscritos a Patrullas Carreteras Bayamón, en unión a la fiscal Arleen González, se hicieron cargo de la investigación.