La Policía de Puerto Rico informó que se radicaron cargos criminales por maltrato por negligencia contra Juanita Pérez Meléndez, de 60 años, luego de que se determinara que habría maltratado a un menor en el Centro de Cuido Nisi, en Guayama.

Según el informe de las autoridades, los presuntos hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2024, pero no fue hasta que ayer se presentó la radicación de cargos por parte de la Fiscalía, amparándose en el artículo 54 de la Ley 57 para la Prevención del Maltrato.

Durante la vista judicial, el juez Ángel Rodríguez Torres determinó causa para arresto contra la mujer, quien es vecina de Guayama, e impuso una fianza de $15,000, la cual la imputada prestó.

La vista preliminar quedó programada para el próximo 15 de octubre.

El caso fue atendido por el agente Héctor Ferrer, de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del área de Guayama, y la fiscal Paloma Crespo.