Una mujer de 56 años fue herida con un arma blanca por un familiar esta mañana en una residencia de la urbanización Garden Hills, en Guaynabo.

Según informes preliminares, un joven de 24 años está detenido por estos hechos.

La condición de la perjudicada, que presenta heridas de arma lanca en la espalda, fue trasladada al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es estable.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón tiene a cargo la pesquisa.