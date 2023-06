Una guardia de seguridad acudió esta madrugada al cuartel de la Policía del Distrito de Manatí, donde le confesó a un policía que laboraba como retén que tenía en su auto el cadáver de su pareja, mientras confesaba desesperada “la maté, la maté”.

Amneris Manzano Díaz, de 37 años y quien labora en el coliseo Juan Aubín Cruz Abreu en Manatí, llegó al cuartel a eso de las 3:50 a.m. en su vehículo marca Toyota Corolla, color blanco, y tras hacer las admisiones el policía de turno se acercó al carro donde corroboró que había un cadáver en la parte posterior y procedió a llamar a los paramédicos, quienes confirmaron que no tenía signos vitales.

Para fines de preservar la escena, el vehículo está cerrado mientras esta mañana se trabaja para también corroborar la versión ofrecida por Manzano Díaz.

“Se ve sangre en el área de la cara, no podemos determinar si hay uno o dos disparos, así que hasta que no se trabaje la escena no podemos entrar en el detalle de cuántos y dónde son los disparos. Ella dice que el arma está dentro, tienen que haber casquillos y si tiene casquillos quiere decir que la versión que está dando va acorde con lo que está trabajando”, abundó el coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado auxiliar en Investigaciones Criminales.

Manzano Díaz tenía una relación de pareja de unos tres años con Nitza Marie Valderrama, de 31 años.

“Se activó el protocolo de feminicidio (protocolo de muertes violentas de mujeres y personas trans por razón de género). Los investigadores de la División de Homicidios de Arecibo y la Fiscalía lo determinarán al final”, añadió el coronel al preguntarle cómo se estaba investigando el caso de asesinato conforme al motivo.

En estos días ambas se estaban hospedando en una vivienda de alquiler a corto plazo y en el trayecto de un restaurante de comida rápida hacia la residencia en la carretera PR-115, cerca del vertedero de Aguada, donde pernoctaban, la mujer alega que surgió una discusión relacionada a un cangrejo que intentó lanzarle su pareja y le disparó. Esa versión está por corroborarse.

Los agentes buscarán cámaras de seguridad en esa ruta para establecer que ese vehículo se encontraba a la hora que ella alega que cometió los hechos transitando por esa vía.

La jurisdicción de la pesquisa pertenece a la División de Homicidios de Aguadilla que en conjunto con la de Arecibo investigan los hechos junto al fiscal de turno.

La pareja no tenía querellas de casos previos de violencia doméstica.