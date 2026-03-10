La Policía de Puerto Rico investiga una agresión grave reportada a las 4:13 de la madrugada de hoy, martes, en D’Girls Gentlemen Club, ubicado en la calle Aldea, en Santurce.

Según información preliminar, la Uniformada fue notificada sobre una mujer que llegó herida de bala a un hospital cercano.

Al momento, se desconoce la condición de la víctima.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se encuentra a cargo de la pesquisa.