Mujer llega herida de bala a hospital tras incidente en club nocturno de Santurce
Los hechos ocurrieron esta madrugada.
La Policía de Puerto Rico investiga una agresión grave reportada a las 4:13 de la madrugada de hoy, martes, en D’Girls Gentlemen Club, ubicado en la calle Aldea, en Santurce.
Según información preliminar, la Uniformada fue notificada sobre una mujer que llegó herida de bala a un hospital cercano.
Al momento, se desconoce la condición de la víctima.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se encuentra a cargo de la pesquisa.
