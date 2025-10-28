Una mujer murió atropellada durante la madrugada de hoy en la autopista PR-52, jurisdicción de Cayey, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de un vehículo Toyota CHR del año 2019, un hombre de 54 años y residente en Ponce, transitaba por el kilómetro 32.8 de la autopista cuando, al llegar al lugar, no se percató de que una peatona cruzaba la vía de rodaje. El impacto con la parte delantera del auto provocó la muerte inmediata de la mujer.

La víctima no ha sido identificada.

Las autoridades informaron que al conductor se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, la cual arrojó un resultado de .000%, descartándose la presencia de alcohol en su organismo al momento del accidente.

El agente Luis H. Crespo, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, junto a la fiscal Inés Escobales, se encuentran a cargo de la investigación.